МИД пообещал жесткий ответ Польше на захват школы при посольстве РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вторжение в школу при посольстве России повлечет за собой жесткий ответ со стороны Москвы. Об этом заявил МИД РФ на своем официальном сайте.

"Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России", – подчеркнуло ведомство.

Министерство добавило, что Москва видит в действиях Варшавы нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Ведомство указало, что это стало посягательством на дипломатическую недвижимость РФ.

Ранее посол РФ Сергей Андреев заявил, что диппредставительство в Польше вынуждено освободить здание российской школы в Варшаве по требованию польских властей. По его словам, польские власти применили силовые действия, хотя это дипломатическое здание является школой. Кроме этого, посол добавил, что российская сторона заявит протест Польше.

29 апреля стало известно о том, что польские власти совместно с полиций ворвались в школу при российском посольстве на улице Келецкой в Варшаве. Они цепью с замком заблокировали ворота образовательного учреждения, а также сломали калитку.

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