Во Франции назвали сумасшедшим заявление посла Польши о конфликте с Россией

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что высказывание посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава может вступить в противостояние с Москвой, является сумасшедшим. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Владимир Зеленский проиграет", – говорится в публикации Филиппо в Twitter.

Французский политик назвал безумцами тех, кто отказывается от мирного урегулирования вопроса. Филиппо также напомнил, что Франция является союзником Польши по Североатлантическому альянсу и ЕС.

Ранее посол Польши во Франции заявил, что Варшава может вступить в прямое противостояние с Москвой, если Киев проиграет. По его мнению, конфликт на Украине – это сражение за то, чтобы сохранить ценности и культуру западных стран.

В свою очередь, сенатор Совфеда Алексей Пушков отметил, что польские власти надеются на поддержку американцев, говоря о готовности вступить в противостояние с Россией, если Украина проиграет. Однако он усомнился, что США готовы будут воевать.



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