Запад отправляет наемников на Украину под прикрытием гуманитарных миссий – Захарова

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Западные государства отправляют наемников на Украину под прикрытием гуманитарных миссий. Об этом рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщает "Газета.ру".

Она заявила, что западные наемники участвуют в боевых действиях. По словам представителя МИД, они были замечены за бесчинствами в отношении мирного населения.

При этом большинство государств, откуда на Украину прибывают наемники, запрещают наемническую деятельность, подчеркнула Захарова. Она отметила, что на Западе такая деятельность считается незаконной.

"Но кого же это интересует? На кону такие деньги, такой геополитический куш", – заключила Захарова.

Вместе с этим представитель российского министерства подчеркнула, что строительство польского военного центра на территории Украины втянет Варшаву в противостояние. Захарова полагает, что Польша хочет расширить свою инфраструктуру для увеличения численности "Польского добровольческого легиона".

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что за украинскую сторону выступают против России около 20 тысяч наемников из Польши. По его словам, порядка 2 500 поляков были убиты в конфликте. При этом, подчеркнул Макгрегор, они скончались не на своей родине, а на Украине.

Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!