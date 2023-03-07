ВСУ сообщили о потере наступательного потенциала под Сватово и Кременной

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Украинская сторона осталась почти без возможности для наступления в районе Сватово и Кременной. Об этом рассказал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

По его словам, 7 марта на этих территориях проходят ожесточенные сражения. Офицер отметил, что солдаты РФ значительно нарастили боевую мощь.

"Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше", – поделился он в эфире телеканала "Рада".

Кочевенко призвал не переживать, если украинские солдаты оставят какой-нибудь населенный пункт.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают силы к Артемовску с целью пресечения полного окружения города российскими бойцами. Военные украинской стороны также принимают попытки усилить позиции в районе еще неповрежденных дорог снабжения.

Военные РФ заявили, что полностью занять Артемовск можно за несколько дней

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