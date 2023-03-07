Дивизион "Корса" отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения

Фото: Минобороны РФ

Реактивный дивизион "Корса" начал отрезать пути снабжения ВСУ в Авдеевке в Донецкой народной республике, чтобы вызвать в населенном пункте нехватку личного состава и снарядный голод. Об этом со ссылкой на слова командира взвода сообщает РИА Новости.

"Из Константиновки происходят логистические поставки боеприпасов и личного состава, доставка резервов на авдеевское направление. Поэтому нам важно перерезать эту трассу, это направление", – заявил командир.

Он заявляет, что из-за распутицы и грязи в полях, доставка боекомплектов для ВСУ идет только по дорогам и асфальту. Поэтому, утверждает командир, задачей ВС РФ на данный момент является установка полного огневого контроля над трассой и всеми прилегающими дорогами.

Военный также рассказал, что дивизион, в который входит его подразделение, наносит огневое поражение пунктам постоянной дислокации бронетехники ВСУ и местам скопления резервов.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-25 сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ в районе Авдеевки. Офицер ВС РФ заявлял, что занятая украинскими военными высота мешала продвигаться штурмовым отрядам.

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