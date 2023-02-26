17:41Политика
Российские Су-25 нанесли удары фугасными авиабомбами по позициям ВСУ в Авдеевке
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российские штурмовики Су-25 сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из офицеров ВС РФ.
По словам военнослужащего, украинские военные заняли в районе населенного пунктуа террикон и организовали на нем укрепрайон, который мешает продвижению российских войск и, соответственно, взятию Авдеевки.
"Работали два штурмовика Су-25 "Грач". <...> Сегодня отработали пятисотыми ФАБами по живой силе. <...> Эта высота мешает продвигаться нашим штурмовым отрядам. Поэтому ВКС РФ ее и обрабатывают", – рассказал собеседник агентства.
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