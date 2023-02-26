В ЛНР заявили об отсутствии у ВСУ техники для эвакуации раненых

Фото: ТАСС/Leo Correa/АР

В подразделениях Вооруженных сил Украины не хватает специализированной техники для эвакуации раненных в зоне СВО. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, из-за этого увеличиваются потери среди украинских бойцов.

"Поставляемая странами, входящими в блок НАТО, техника не предполагает эвакуацию раненых с поле боя. В связи с этим вооруженные формирования Украины вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские автомобили, которые имеют низкую проходимость и не отвечают санитарным требованиям", – цитирует Марочко ТАСС.

Ранее подполковник рассказал, что российские ВС отразили контратаку украинских подразделений на краснолиманском направлении. По словам Марочко, ВСУ попытались создать так называемый огневой мешок силами одной батальонно-тактической группы, однако военные РФ пресекли эти попытки.

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