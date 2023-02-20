В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к обороне города Часов Яр к западу от Артемовска

Фото: ТАСС/AP/Roman Chop

Вооруженные силы Украины готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта замечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Также выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений.

Юго-восточнее населенного пункта ВСУ дистанционно минируют лесистую местность запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ улучшила свои позиции в районе Артемовска. По его словам, освобожден населенный пункт Парасковиевка, что тоже позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр – единственная из пяти дорог, которая сейчас является путем снабжения противника.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска взяли основные высоты в окрестностях Артемовска. Однако, по его словам, на этом участке фронта сконцентрировано большое количество иностранных наемников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ могут потерять единственную дорогу снабжения подразделений в Артемовске

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