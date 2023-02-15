Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артемовск в Донецкой области может быть окружен в марте-апреле. Об этом сообщил основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно", – приводит его слова РИА Новости.

Пригожин пояснил, что на точную дату окружения населенного пункта могут повлиять поставки новых видов западных вооружений украинской армии. Однако, уточнил он, российские войска намерены ликвидировать обещанные Киеву танки Leopard и без труда разберутся, как их сжечь.

Ранее один из бойцов "Вагнера" сообщил, что военнослужащие организации за последние три дня ликвидировали при штурме Артемовска несколько единиц бронированной техники украинской армии. За несколько дней расчетами противотанковой управляемой ракеты был поражен танк противника, боевая машина пехоты и самоходное орудие, калибр которого не уточнялся.



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