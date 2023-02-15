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Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине. Он сообщил, что Россия сомнет ВСУ, если Киев откажется от переговоров. Таким мнением он поделился в интервью изданию Global Times.

Гэллоуэй отметил, что некоторые подразделения ВСУ уже отводятся назад и прекращают боевые действия. Остальные в скором времени последуют за ними, по его мнению. В противном случае российская армия сомнет их в считанные дни, заявил политик.

По его словам, от поражения Киев спасут только переговоры. В таком случае Украине придется отказаться от вступления в НАТО, а также предоставить гарантию того, что на территории страны не будет вооружения Альянса, его личного состава или геостратегического мировоззрения, подчеркнул Гэллоуэй.

Ранее обозреватель Александр Марковский заявил, что Украина рискует превратиться в пустыню из-за своего стремления вступить в НАТО. Кроме того, по мнению Марковского, Украина представляет из себя продукт геополитической инженерии России и не имеет исторической связи с землями, которые она занимает.

До этого читатели немецкого издания Die Welt предрекли скорое поражение Украины в конфликте, а также конец существования этой страны в целом. Некоторые комментаторы поделились мнением, что украинской стороне лучше сдаться, так как ей не удастся победить даже со всем вооружением НАТО.

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