"Рамштайн-9" не дал Киеву истребители, но анонсировал решающий момент в конфликте – СМИ

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Девятая встреча группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не удовлетворила запросы Киева касательно авиации, но анонсировала некий "решающий момент" в конфликте. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Встреча контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-9" прошла 14 февраля в Брюсселе. Кроме того, в тот же день там состоялась встреча министров обороны стран НАТО.

По информации издания, глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи старался всячески избегать темы авиации. Содержательная часть его вступительного слова сводилась к тому, что союзники по НАТО уже предоставили военную помощь Украине на 50 миллиардов долларов и не остановятся на этом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос предоставления самолетов Украине не является срочным на данном этапе. По его словам, сегодня Альянс отдает приоритет поставкам танков, БМП и боеприпасов.

До этого Столтенберг заявил, что на Украине необходимо создать более сильную армию после любого завершения текущего конфликта.

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