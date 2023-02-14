В Пентагоне заявили, что Франция и Италия поставят Украине новые системы ПВО

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Французские и итальянские власти поставят Украине новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Сегодня мы также услышали о новых значительных безвозмездных поставках, касающихся систем ПВО. К ним относятся Италия и Франция, которые вместе объявили, что предоставят Украине систему ПВО SAMP/T", – приводит его слова ТАСС.

Остин добавил, что совместными силами Франции и Австралии будет увеличено производство 155-миллиметровых боеприпасов, которые в дальнейшем будут направлены Киеву.

Норвегия, по его словам, обязалась в течение пяти лет предоставлять Украине военную и гражданскую помощь на сумму 7,5 миллиарда евро.

Вместе с тем шеф Пентагона сообщил о намерении западных стран синхронизировать поставки вооружений Украине для обеспечения ее всем необходимым.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели Париж не станет передавать Киеву истребители. По его словам, подобная техника – это не то, что нужно Украине сейчас. Однако в дальнейшем правительство Франции может рассмотреть вопрос поставок истребителей Украине.



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