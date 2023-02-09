Зеленский рассказал об изменившемся отношении Макрона к России

Фото: depositphotos/vverve

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по отношению к России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro.

"Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему", – рассказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, поменялись ли взгляды Макрона с тех пор, как он заявлял о том, что Россию "нельзя унижать".

Лидер Украины добавил, что именно Макрон "проложил путь" для поставки танков на Украину. Зеленский напомнил, что его французский коллега также поддержал членство страны в Евросоюзе.

Ранее Макрон не исключил возможность поставок самолетов на Украину. При этом, французский президент заявил, что поставляемое Киеву вооружение не должно наносить удары по территории России.

МИД России счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!