Макрон вновь выступил за продолжение диалога с Россией

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что планирует продолжать переговоры с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в Twitter.

"Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией", – заявил он.

Французский лидер также отметил, что все страны несут ответственность за мировой порядок и призвал их способствовать его поддержанию.

Ранее Макрон посетовал, что давно не говорил с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что лидеры двух стран много разговаривали "до и с начала конфликта на Украине", однако "в последние недели" переговоров не было.

Президент Франции также заявлял, что Париж будет поддерживать Украину "до победы". Макрон подчеркнул, что вместе со Францией и Европой будет выстроен "справедливый и устойчивый мир".

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