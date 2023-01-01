Макрон заявил о поддержке Украины Францией "до победы"

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Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к гражданам заявил, что Париж будет поддерживать Украину "до победы". Об этом сообщает РИА Новости.

"В предстоящие годы мы неизменно будем с вами рядом. Мы будем помогать вам вплоть до победы", – заявил он.

Макрон подчеркнул, что вместе со Францией и Европой будет выстроен "справедливый и устойчивый мир".

Ранее сообщалось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев. Он провел заседание с рабочей группой украинского министерства обороны для обсуждения военной помощи Парижа Киеву.

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