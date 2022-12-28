Глава Минобороны Франции прибыл с визитом на Украину – СМИ

Фото: AP Photo/Francois Mori

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев, где состоится его встреча с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает телеканал TF1.

Уточняется, что визит Лекорню на Украину начался с возложения венка к Стене памяти героев в Киеве. Затем он проведет заседание с рабочей группой украинского министерства обороны, чтобы обсудить военную поддержку Парижа Киеву.

Затем запланированы двусторонние переговоры Лекорню и Резникова, отмечает телеканал.

Ранее СМИ сообщали, что западные политики раздумывают над возможностью увеличения военной помощи для Украины. По мнению издания Evening Standard, они ищут возможности для достижения "решающего преимущества" в конфликте с Россией.

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