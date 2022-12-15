Запад хочет дать Украине "решающее преимущество" в конфликте с Россией – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Западные политики раздумывают над возможностью увеличения военной помощи для Украины. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает издание Evening Standard.

Согласно материалам издания, западные политики решают, какую помощь необходимо предоставить Украине для достижения "решающего преимущества" в конфликте с Россией. Отмечается, что Киев может получить военную помощь для "упреждения" российских стратегий.

Источники издания допускают, что Украине могут поставить современные истребители. При этом, чиновники уточняют, что военная поддержка Киева будет иметь ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации и втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией.

Ранее источники CNN сообщили, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить о поставках Украине зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot. По данным телеканала, в настоящее время Вашингтон близится к завершению обсуждения этого вопроса.

США намерены направить больше военных на Украину для усиления контроля за оружием – СМИ

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