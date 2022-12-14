Комплексы ПРО Patriot станут законной целью ВС РФ в случае их поставки Киеву – Песков

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Если Вашингтон предоставит Киеву комплексы противоракетной обороны Patriot, они, безусловно, станут законной целью для Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Тем не менее Песков не стал более подробно комментировать эту ситуацию, призвав дождаться официальных заявлений Вашингтона.

"Это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации", – пояснил представитель Кремля.

Ранее источники CNN сообщили, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить о поставках Украине зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot. По данным телеканала, в настоящее время Вашингтон близится к завершению обсуждения этого вопроса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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