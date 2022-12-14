Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot ВСУ

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Экс-генерал армии США Марк Хертлинг прокомментировал возможную передачу зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженным силам Украины.

По его словам, украинские военные не смогут использовать ЗРК сразу же после получения, для этого понадобится время.

"Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, "одобрение" не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя", – написал Хертлинг на своей странице в Twitter.

Американский генерал также подчеркнул, что на освоение ЗРК Patriot уйдут месяцы.

Ранее сообщалось, что США направят Киеву средства для укрепления ПВО и борьбы с БПЛА на 275 млн долларов.

В рамках пакета помощи Киев также получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

До этого заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон заявила, что отправка военной помощи на Украину усложняет мониторинг оружейных запасов США.

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