Французские артиллерийские установки Caesar на Украине требуют ремонта – СМИ

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Самоходные артиллерийские установки Caesar, поставленные Францией Киеву, требуют ремонта. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

В материале издания приводятся слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, посетившего Киев для встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"У Caesar есть серьезные повреждения", – заявил он.

В статье указано, что стволы поставленных установок быстро изнашиваются из-за высокого темпа огня. В газете утверждается, что все установки требуют техобслуживания и ремонта, а одна из них полностью вышла из строя.

Согласно материалам издания, украинский министр обороны призвал усилить взаимодействие с французскими компаниями, чтобы ремонт вооружений можно было проводить внутри страны. На данный момент для серьезного ремонта установки приходится отправлять в Польшу.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что страны НАТО поставили Украине устаревшее вооружение низкого качества. По его словам, не все страны могли тратиться на консервацию и сохранение своих арсеналов.

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