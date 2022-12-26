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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится новость о том, что большинство жителей Франции выступают за мирные переговоры с Россией, заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо.

В своем Twitter он привел результаты опроса Французского института общественного мнения Ifop, согласно которому 70% французов выступают за дипломатическое урегулирование конфликта.

"Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты", – написал политик.

Ранее Филиппо заявил, что визит Зеленского в США для переговоров с американским президентом Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны.

По мнению французского политика, Киеву и Вашингтону нужен конфликт мирового масштаба, чтобы "приумножить собственную славу", сохранить гегемонию доллара и уничтожить европейские страны.

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