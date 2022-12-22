Пользователи Twitter высмеяли акцию главы Еврокомиссии в поддержку Украины

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии из-за поддержки акции солидарности с Украиной.

В своем аккаунте председатель ЕК обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявив, что в Европе услышали его призыв ко всему миру отключить в среду вечером свет в знак солидарности с народом Украины.

К публикации фон дер Ляйен прикрепила видео, на котором в здании Еврокомиссии и на прилегающих к нему территориях полностью отключают свет.

Читатели аккаунта главы ЕК раскритиковали ее и заявили, что она живет в "клоунском мире". Пользователи Twitter поинтересовались у фон дер Ляйен, тепло ли в ее пентхаусе в Брюсселе, а также посоветовали ей уйти в отставку.

"Поправка: парламент вынужден был отключить свет по причине нехватки электричества благодаря сумасшедшим решениям, принятым фон дер Ляйен", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

Пользователи Twitter призвали друг друга включить обогреватели и насладиться рождественской музыкой и свечами, не думая про Украину и Зеленского.

"Весь свет включен в знак протеста против вас и вашего любимчика Зеленского, но ваши контракты с Pfizer все еще во тьме", – заявил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует поставить Украине порядка 30 миллиардов светодиодных лампочек для экономии электроэнергии.



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