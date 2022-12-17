В Британии начали отключать отопительные приборы для экономии энергии – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Правительство Великобритании запустило в государстве компанию по отключению отопительных приборов с целью сбережения энергии. Об этом сообщает Bloomberg.

Британские власти рекомендовали жителям снизить температуру в домашних котлах и предпринять меры по уменьшению утечки тепла через окна и двери. Правительство считает, что подобные меры позволят смягчить последствия роста цен на электроэнергию.

Также в Соединенном Королевстве действует программа компании National Grid. Благодаря ей британцам удалось сэкономить на электроэнергии 2,8 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее в нескольких микрорайонах Парижа произошло экстренное отключение электричества. Там произошла авария на трансформаторе. Без электроэнергии оставались около 125 тысяч домохозяйств, свет отсутствовал на 53 улицах в двух округах.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!