В нескольких кварталах Парижа произошло аварийное отключение электроэнергии

Фото: AP/Francois Mori

Аварийное отключение электричества в Париже погрузило в темноту несколько кварталов. Об этом со ссылкой на французского оператора электросетей RTE сообщает ТАСС.

"Авария <...> привела к отключению электричества в домах на юго-востоке Парижа. Все команды специалистов мобилизованы для устранения неисправности в кратчайшие сроки", – цитируется сообщение организации.

Уточняется, что главной причиной неполадок стала авария на трансформаторе. Большую часть последствий удалось устранить после полуночи. Без электроэнергии оставались около 125 тысяч домохозяйств, свет отсутствовал на 53 улицах двух округах.

Ранее экономист Игорь Юшков рассказал о ситуации с электричеством в Европе. По его словам, всего несколько градусов могут отделять Старый Свет от полного отключения электричества.

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