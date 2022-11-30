В регионе на западе Германии объявлено чрезвычайное положение из-за энергокризиса – СМИ

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Власти германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия объявили чрезвычайно финансовое положение из-за энергетического кризиса, сообщает телерадиокомпания WDR.

По информации издания, объявленное чрезвычайное положение даст местным властям возможность брать новые кредиты, несмотря на действующее в регионе так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

"Северный Рейн-Вестфалия особенно страдает от роста цен на энергию, потому что на Рейне и Руре особенно много энергоемких производств", – говорится в публикации.

Отмечается, что власти оправдывают планы взять новые кредиты для борьбы с энергокризисом слабым экономическим развитием федеральной земли. Как заявил министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Маркус Оптендренк, регион находится в рецессии, которая продлится до следующего года.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии собственными руками уничтожили сотрудничество с Россией в сфере энергетики. По словам дипломата, речь идет о надежных договорных долгосрочных поставках российских энергоносителей по приемлемым ценам.



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