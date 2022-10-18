Берлин собственными руками уничтожил кооперацию с Москвой в области энергетики – посол РФ

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Власти ФРГ собственными руками уничтожили сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Таким мнением поделился с ТАСС посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

В частности, по словам Нечаева, речь идет о надежных договорных долгосрочных поставках российских энергоносителей по приемлемым ценам.

Ранее глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что большое количество медицинских учреждений может перестать функционировать в ФРГ на фоне энергокризиса. Он уточнил, что они вместе с главой Минфина Кристианом Линднером обсудят суммы и порядок реализации помощи медучреждениям, однако, по словам Лаутербаха, вопрос о создании особого фонда для каждой области не стоит.

6 октября Европейский союз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ. Туда вошли 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

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