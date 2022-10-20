Канцлер ФРГ заявил о преодолении зависимости от российского газа

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Германия уже преодолела зависимость от поставок российского газа и стремится сократить его потребление на 20%, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.

Также он отметил, что рад достигнутому на европейском уровне согласию касательно цели сокращения потребления газа в 15%.

"Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа", – сказал канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что Германия именно в прошлом была зависима от российского газа.

"Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными", – отметил Шольц.

Канцлер ФРГ также поблагодарил граждан за экономию электричества. По его словам, каждый сэкономленный киловатт повышает энергобезопасность страны.

Ранее стало известно, что европейские компании снизили объем производства удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители.

До этого сообщалось, что в европейских государствах могут отключить сотовую связь на фоне энергокризиса. Отмечалось, что в настоящее время операторы связи ведут контакты с кабминами, чтобы быть уверенными, что у властей готов план по обеспечению населения данными услугами.



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