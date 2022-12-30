Байден подписал бюджет на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине

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Президент США Джозеф Байден подписал законопроект определяющий бюджет США на 2023 год, включающий многомиллиардную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня я подписал двухпартийный бюджетный законопроект, венчающий год исторического прогресса. Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий стихийных бедствий, средства на борьбу с насилием против женщин и критически значимую помощь Украине", – заявил Байден.

В законопроекте предусматриваются траты в 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в качестве помощи Украине.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что США в курсе того, что президент Украины Владимир Зеленский разворовывает помощь от Вашингтона. По его словам, украдены могли быть более чем двадцать миллиардов долларов.

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