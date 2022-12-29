Выступление Зеленского в США говорит о его отчаянии – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Carolyn Kaster

Представление, которое устроил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон, говорит об отчаянии Киева. Такое мнение выразило издание Global Times.

"Настоящая проблема Зеленского не в том, чтобы убедить <...> США продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания американской общественности", – говорится в статье.

Журналисты издания отмечают, что ситуация вокруг Украины все меньше волнует американцев на фоне их собственных проблем. Так, во время недавней предвыборной кампании тема Украины не попала даже в десятку основных политических вопросов.

21 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президентов США и Украины. После нее Зеленский выступил на совместном заседании обеих палат американского конгресса. Его речь длилась около получаса, в ней он говорил о лидерстве США и уверенности в "победе Украины".



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