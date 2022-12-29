Немцы раскритиковали Зеленского за чрезмерную самоуверенность

Фото: president.gov.ua

Читатели немецкого издания Die Welt упрекнули президента Украины Владимира Зеленского в чрезмерной самоуверенности после его слов о том, что Запад перестал бояться Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленский живет в параллельной вселенной. Такая мания величия", – написал один из пользователей.

Другой читатель добавил, что украинскому лидеру не стоит говорить за весь Запад. Также немцы обращали внимание на то, что в распоряжении РФ имеется еще достаточное количество ракет, чтобы нанести урон.

Еще одного пользователя возмутила манипуляция Зеленского на чувстве страха. По его мнению, слово "страх" используется западными лидерами, чтобы контролировать людей.

Ранее пользователи Twitter высмеяли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее призыва выключить вечером 21 декабря свет в знак солидарности с Украиной. Те указали, что в ЕС свет вынуждены отключать из-за нехватки электроэнергии, вызванной неадекватными решениями властей.



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