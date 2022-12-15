Немецкие пользователи не оценили слова Шольца о планах Путина

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Немецкие комментаторы выступили с критикой слов канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что ни один из планов Владимира Путина не сработал. Свое мнение они высказали в Die Welt.

Один из пользователей указал на свои счета за электроэнергию, отметив, что план российского лидера все же имел свою силу. Другие подчеркнули, что антироссийские санкции слишком сильно отразились именно на жителях Европы. Некоторые указали на то, что у НАТО заканчиваются боеприпасы.

Канцлеру ФРГ также рекомендовали больше беспокоиться о Германии, а не российской стороне.

"К сожалению, план Шольца по разрушению экономики Германии работает", – отметили пользователи.

До этого французские читатели газеты Le Figaro раскритиковали слова президента Эммануэля Макрона, который назвал действия российской стороны на Украине трусливыми. По мнению одного из комментаторов, РФ, в отличие от Франции, не пресмыкается перед США и НАТО.

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