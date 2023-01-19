Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о необходимости продолжить диалог с Владимиром Путиным. Его слова передает издание El Pais.

По его словам, лидеры двух стран много разговаривали "до и с начала конфликта на Украине", однако "в последние недели" переговоров не было.

Он уточнил, что, несмотря на поддержку Украины, для Франции важно выстроить мир с Россией. Также Макрон выразил уверенность, что момент для этого обязательно настанет.

"Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что "надо поставить Россию на колени". Я продемонстрировал словами и действиями, что Франция поддерживает украинское сопротивление. Но необходимо всегда сохранять возможность диалога", – подчеркнул французский лидер.

Макрон обратил внимание на то, что часто общался с российским лидером как до начала военного конфликта на Украине, так и после. При этом он отметил, что в последние недели подобного диалога не происходило.

Во время интервью он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность относительно возможного вовлечения стран Европы в конфликт на украинской территории. Но, по мнению Макрона, до этого вряд ли дойдет.

"Большинство европейцев – и американцев, в чем им надо отдать должное – с начала конфликта на Украине ясно давали понять наше желание поддерживать Украину, но также мы ясно давали понять, что не хотим, чтобы это конфликт продолжался", – заключил он.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC доставят на Украину в течение двух месяцев.

До этого о поставках Киеву бронеавтомобилей или колесных танков AMX-10RC заявил Макрон в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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