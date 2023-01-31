Для Франции нет табу в вопросе поставок Киеву истребителей – министр обороны Лекорню

Фото: TACC/Teresa Suarez/EPA

Для Франции не существует никаких табу в вопросе организации поставок Киеву истребителей, заявил глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Париже.

"Что касается самолетов, у нас в этом вопросе нет табу. В этом вопросе мы опираемся на три критерия, о которых уже говорил президент республики", – подчеркнул Лекорню.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов на Украину. Однако он подчеркнул, что поставляемое Киеву вооружение не должно наносить удары по территории России.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Американский президент сообщил о решении не отправлять истребители F-16 на Украину

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!