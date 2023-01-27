Франция имеет недостаточно танков Leclerc для их поставки Украине – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Франция имеет незначительное число танков Leclerc для их передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на информированный источник в военной сфере.

В арсенале страны имеется порядка 10–20 бронированных машин. Помимо этого, французские танки тяжело обслуживаются и требуют значительной технической поддержки при развертывании.

По данным источника издания, власти Франции сомневаются в целесообразности поставок данного вида техники, поскольку для этого, помимо всего прочего, специалистам потребуется обучать украинских военных управлению боевыми машинами.

Более разумным в стране видят поставки одного вида танков – Leopard. Ранее их передачу Украине одобрило правительство ФРГ. Также Германия разрешила поставлять бронированные машины собственного производства другим странам, нацеленным на военную поддержку Украины.



Правительство Германии объявило о решении поставить Украине танки Leopard 2

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