Российская истребительная авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции", – отметили в ведомстве.

В ежедневной сводке Минобороны о ходе проведения СВО указано, что МиГ-29 был сбит рядом с населенным пунктом Черевковка в ДНР, а Ми-8 российские истребители сбили в районе населенного пункта Славянка в ДНР.

Ранее сообщалось, что Южная группировка войск Вооруженных сил РФ во время наступательных мероприятий на донецком направлении за день ликвидировала более 60 украинских бойцов.

Кроме того, российские солдаты ликвидировали ангар с военной техникой Украины в районе Авдеевки в ДНР.



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