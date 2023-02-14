Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Артемовска вызовет волну недовольства среди населения, что может привести к свержению президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

"Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат – и уже Зеленскому не удастся выскочить. <…> Его ждет просто аутодафе вместе с Ермаком и Залужным, причем очень быстро", – заявил Соскин.

По словам бывшего советника Кучмы, Зеленский находится в трудном положении: российская армия достигает новых побед, а недовольство населения растет.

До этого СМИ сообщали, что потери украинской армии в Артемовске могут привести к снижению доверия к Зеленскому. Авторы материала также предположили, что освобождение Артемовска российскими войсками даст РФ новый импульс в спецоперации.



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