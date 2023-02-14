Потери ВСУ в сражениях за Артемовск грозят Зеленскому проблемами на Западе – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со стороны западных государств может снизиться, если бойцы Вооруженных сил Украины в Артемовске попадут в кольцо и понесут серьезные потери. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Сражение за город дорого обходится Киеву, это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене", – говорится в материале.

Авторы статьи считают, что в случае если российская сторона возьмет под контроль этот город, то Москва получит новый импульс при проведении военных действий.

Ранее издание WSJ заявило, что американские чиновники оказывают давление на Киев с целью добиться более активного ведения боевых действий.

По информации газеты, в администрации президента США Джо Байдена предполагают, что впоследствии будет тяжело добиваться от конгресса тех же объемов поддержки, которые предоставляются сейчас.

Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!