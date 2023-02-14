16:07Политика
Потери ВСУ в сражениях за Артемовск грозят Зеленскому проблемами на Западе – СМИ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со стороны западных государств может снизиться, если бойцы Вооруженных сил Украины в Артемовске попадут в кольцо и понесут серьезные потери. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
"Сражение за город дорого обходится Киеву, это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене", – говорится в материале.
Авторы статьи считают, что в случае если российская сторона возьмет под контроль этот город, то Москва получит новый импульс при проведении военных действий.
Ранее издание WSJ заявило, что американские чиновники оказывают давление на Киев с целью добиться более активного ведения боевых действий.
По информации газеты, в администрации президента США Джо Байдена предполагают, что впоследствии будет тяжело добиваться от конгресса тех же объемов поддержки, которые предоставляются сейчас.
Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине
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