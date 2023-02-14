США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины – СМИ

Фото: depositphotos/trekandshoot

Соединенные Штаты заявили представителям Киева, что у страны нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS с радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

В статье издания сообщается, что передача этих ракет украинской стороне приведет к истощению американских запасов и нанесет урон готовности американской армии к потенциальным сражениям.

Таким образом, как отмечает издание, Соединенные Штаты хотят поддержать определенный объем боеприпасов на своих складах. В свою очередь, в Киеве рассматривают возможность спросить у США одобрения на покупку ракет у страны-союзника на средства американской финансовой помощи. Так, по информации издания, такого рода ракеты есть у Польши, Румынии, Турции, Южной Кореи, Греции, Катара и Бахрейна.

Ранее СМИ сообщали о том, что администрация президента Соединенных Штатов работает над одобрением бюджетной помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов.

По информации журналистов, США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе. Кроме того, примерно в те же сроки Вашингтон введет новые антироссийские санкции.

До этого журналист Кристофер Роуч заявил, что западное вооружение не поможет Украине, которую в скором времени ожидает поражение. Он пояснил, что, в частности, передаваемые украинской стороне танки сложны в обслуживании, и их количество ограничено.

Поставки оружия Киеву мотивируют РФ активнее задействовать свой потенциал – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!