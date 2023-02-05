Западные вооружения не спасут Украину от поражения – СМИ

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Западное вооружение не поможет Украине, которую в скором времени ожидает поражение. Такое мнение выразил журналист Кристофер Роуч в своей статье для издания The American Greatness.

Как поделился журналист, сегодняшняя ситуация на Украине сравнима с положением нацистской Германии в 1944 году, когда та столкнулась с недостаточной экономической мощью и численностью населения по сравнению с такими же показателями СССР, Великобритании и США.

Роуч отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, не изменит ситуацию, потому что передаваемые украинской стороне танки сложны в обслуживании, и их количество ограничено.

Кроме того, журналист подчеркнул, что РФ может производить больше вооружения, чем Украина и все западные страны. По его мнению, западная военная промышленность не приспособлена к подобной скорости или объемам производства.

Также Роуч обратил внимание на то, что России не помешали западные санкции, а ее индустриальная мощь превосходит западную. Одновременно с этим экономика Украины почти разрушена, ее финансы и военный бюджет зависят исключительно от иностранных субсидий, сообщается в статье.

Ранее сообщалось о том, что Канада отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2. По словам министра национальной обороны Канады, самолет ВВС с бронетехникой на борту вылетел из Галифакса.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность передачи вооружения Киеву с учетом национальных интересов. Он напомнил, что вопрос поставок вооружений Украине был отвергнут предыдущим израильским правительством. В свою очередь, Нетаньяху пообещал изучить этот вопрос и ответить на него "в наиболее адекватной манере".

Политолог рассказал, что военной техники, которую направят западные страны Киеву, хватит Украине на один квартал боев. По словам специалиста, с начала конфликта Украина потеряла около 550 единиц бронетехники различных видов.

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