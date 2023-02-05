Нетаньяху заявил, что изучит вопрос передачи вооружения Киеву с учетом интересов Израиля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность передачи вооружения Киеву с учетом национальных интересов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика телеканалу LCI.

Как напомнил Нетаньяху, вопрос поставок вооружений Украине был отвергнут предыдущим израильским правительством. В свою очередь, он пообещал изучить этот вопрос и ответить на него "в наиболее адекватной манере", а также в интересах Израиля.

Нетаньяху добавил, что Израиль продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.

Ранее СМИ сообщали о том, что Израиль не станет поставлять Украине ПВО "Железный купол", поскольку в Тель-Авиве опасаются, что Россия может перехватить и изучить данные системы противовоздушной обороны.

Премьер-министр Израиля заявил о готовности рассмотреть себя на роль посредника в украинском конфликте, если ему поступит соответствующее предложение от заинтересованных сторон.

При этом Нетаньяху рассказал, что ему уже предлагали выступить посредником между Россией и Украиной на ранних стадиях конфликта. От кого именно поступило подобное предложение, Нетаньяху решил не рассказывать.

По его словам, в тот момент он был лидером оппозиции и не стремился к такой роли. К тому же запрос был неофициальным. Тогда Нетаньяху посоветовал обратиться с этой просьбой к Нафтали Беннету, который на тот момент занимал пост премьер-министра Израиля.

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