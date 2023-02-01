Премьер-министр Израиля заявил, что готов рассмотреть роль посредника между РФ и Украиной

Фото: AP/TASS/Maya Alleruzzo

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности рассмотреть себя на роль посредника в украинском конфликте, если ему поступит соответствующее предложение от заинтересованных сторон. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

При этом Нетаньяху рассказал, что ему уже предлагали выступить посредником между Россией и Украиной на ранних стадиях конфликта. От кого именно поступило подобное предложение, Нетаньяху решил не рассказывать.

По его словам, в тот момент он был лидером оппозиции и не стремился к такой роли. К тому же запрос был неофициальным. Тогда Нетаньяху посоветовал обратиться с этой просьбой к Нафтали Беннету, который на тот момент занимал пост премьер-министра Израиля.

Также во время интервью Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастен ли Израиль к удару по Ирану, который произошел 28 января.

Ранее Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщал, что атака беспилотников на оборонный завод в иранском городе Исфахан была организована Израилем.

Мощный взрыв прогремел в ночь с 28 на 29 января на складе боеприпасов Минобороны Ирана. Позже появились сообщения о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. Тогда некоторые СМИ расценили произошедшее как часть некой спецоперации Израиля, направленной на уничтожение иранской военной инфраструктуры.

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