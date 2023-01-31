В Иране определили производителя атаковавших Исфахан дронов – СМИ

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Силы безопасности Ирана определили производителя беспилотников, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана источники.

При этом отмечается, что точно установить производителя и другие важные детали позволил анализ компонентов одного из беспилотников. Однако издание не привело название компании или страну-производителя.

Мощный взрыв на складе с боеприпасами в Исфахане произошел в ночь на 29 января из-за атаки беспилотников. Позже СМИ написали, что удары были нанесены Израилем, который таким образом начал военную спецоперацию против Ирана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает любые действия, подобные атаке беспилотников в Иране, направленные против суверенного государства. Он также уточнил, что службы РФ приступили к анализу информации для получения более-менее полной картины случившегося.



Эксперт оценил ситуацию с атакой беспилотников на завод боеприпасов в Иране

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