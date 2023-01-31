Иран может изменить позицию о конфликте на Украине после заявлений об Исфахане – СМИ

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Иран может изменить позицию по поводу конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможной причастности украинской стороны к атаке дронов на военной объект в Исфахане. Об этом сообщает портал Nour News со ссылкой на иранского чиновника, пожелавшего остаться инкогнито.

Также чиновник добавил, что после многочисленных обвинений Ирана в передаче вооружений России во время конфликта на Украине Киев так и не предоставил никаких доказательств этому.

Ранее сообщалось о том, что в иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами министерства обороны в результате атаки беспилотников. Нескольким позже телеканал Al-Arabiya сообщил о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. Тогда СМИ сообщили, что эти атаки якобы являются частью некой спецоперации Израиля, направленной на уничтожение иранской военной инфраструктуры.

После случившегося советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану. В связи с его заявлением посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана для объяснений.

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