Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка

Фото: ТАСС/AP Photo/Nicolae Dumitrache

МИД Ирана вызвал посла Украины в Тегеране в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает ТАСС.

Посла попросили разъяснить заявление Подоляка, фактически признавшего участие Киева в нападении на объект Минобороны Ирана в Исфахане.

Накануне Подоляк в очередной раз обвинил Иран в поставках беспилотников в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану, написал, что Украина предупреждала их.

В ночь на воскресенье мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан из-за атаки беспилотников. Отмечалось, что один из дронов удалось сбить, а два других – перехватить и уничтожить.

Позже телеканал Al-Arabiya сообщил о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. Как утверждает издание, они якобы являются частью некой спецоперации Израиля, направленной на уничтожение иранской военной инфраструктуры.

Сообщалось также, что атака на военный склад с баллистическими ракетами в Исфахане была осуществлена при участии авиации США.



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