Политологи объяснили, кто может стоять за атаками на военные объекты Ирана

В ночь с 28 на 29 января военные объекты Ирана атаковали неизвестные беспилотники. Ряд СМИ заявляют, что к нападению причастен Израиль, который пошел на этот шаг при поддержке США. Однако есть и другие версии случившегося. Разбираемся, кто стоит за атакой и к чему она может привести.



Чьи беспилотники?

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

28 января около 23:00 по московскому времени три неопознанных беспилотника атаковали военный завод в городе Исфахан, сообщили в Минобороны Ирана. Один дрон сбила ПВО, еще два вывели из строя военные. В ведомстве подчеркнули, что атака привела к незначительным повреждениям инфраструктуры.

Парламент страны создал специальную комиссию, которая займется расследованием ударов БПЛА. Предварительные данные указывают на то, что атаку устроил Израиль, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного иранского чиновника. Официальных заявлений от властей страны на этот счет пока нет.



В феврале 1979 года, после исламской революции, в Иране была свергнута монархия. Новое правительство заявило, что не признает Израиль как государство и прекратило с ним все связи. Последние годы отношения между двумя странами становились все более враждебными. В 2022 году министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о возможных ударах по Исламской Республике, чтобы сдержать развитие ядерной программы Ирана. Тогда Ганц назвал эту страну угрозой для всего мира.

О причастности Иерусалима к ударам дронами написала газета Wall Street Journal. По мнению журналистов издания, США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных мощностей Ирана.

Кроме того, израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в западных разведсообществах утверждает, что атака на завод якобы имела "огромный успех". По данным издания, предприятие занималось разработкой передовых вооружений. Заводу нанесен куда больший ущерб, чем признают иранские власти, сообщило СМИ.

Официальные лица Израиля пока не давали комментариев по поводу инцидента в Исфахане, представитель МИД отказался от комментариев для ТАСС.

При этом телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил, что удар по заводу в Иране нанесли Военно-воздушные силы США и "еще одна страна". Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные не участвовали в операции.

В свою очередь, информационный портал Amwaj.media со ссылкой на анонимного чиновника в Тегеране рассказал, что Иран считает Украину причастной к атаке на военный завод. Ранее и советник президента страны Михаил Подоляк дал понять, что Киев может быть замешан в ударах по объектам в Исфахане.

"Взрывная ночь в Иране – производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала", – написал политик в соцсетях.

После этого МИД Ирана потребовал от Киева официальных объяснений.

Начало войны на Востоке?

Фото: AP Photo/Iranian Army via AP

В Кремле осудили атаку беспилотников по военным объектам Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва пока собирает данные о произошедшем.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Разумеется, наши службы анализируют информацию с тем, чтобы получить более-менее полную картину произошедшего. В любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства.

Удары по заводу в Иране осудил и российский МИД. "Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понимать как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

За атакой беспилотников по военным объектам Ирана действительно может стоять Израиль, рассказал Москве 24 политолог Антон Бредихин.

"Видимо, на эти шаги они получили разрешение от США и действуют, исходя из интересов американцев. Штаты уже не первое десятилетие хотят ввести Иран в состояние анархии и полной подчиненности своей власти", – считает эксперт.

Осенью 2022 года правительство США пыталось провести очередную революцию в этой стране, напомнил политолог. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан открыто заявлял, что США поддерживают протестующих в Иране.

"Сейчас пытаются использовать внешний фактор, военный. И если Израилем будет проводиться специальная военная операция, то она затронет почти все страны Ближнего Востока: Сирию, Ирак, Ливан", – добавил эксперт.

Конфликт также косвенно отразится и на России: обе страны являются членами Шанхайской организации сотрудничества, Москва и Тегеран связаны тесными экономическими отношениями, подчеркнул Бредихин.





Антон Бредихин политолог Россия начнет действовать, исходя из интересов соседних с Ираном стран – Армении, Азербайджана, Сирии. Безусловно, РФ будет стремиться нивелировать конфликт и рассматривать дипломатическое решение с Израилем, чтобы не допустить эскалации.

В целом удар по военным объектам Ирана воспринимается как "мелкая провокация", сказал телеканалу Москва 24 политолог, специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.

"Сейчас идет изучение деталей. Руководство Исламской Республики воздерживается от вариантов, чьи это были беспилотники и какими будут действия в ответ на эту военную провокацию. Скорее всего, это попытка выяснить позицию Ирана в этом вопросе, узнать, насколько дееспособна система противовоздушной обороны страны", – предположил он.

По словам Сафарова, атака БПЛА также может быть знаком для Ирана от других стран. Им может крайне не нравиться политика Исламской Республики по отношению к ядерной программе, сближение Тегерана с Москвой и позиция страны по конфликту на Украине, заключил эксперт.