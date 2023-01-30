Американский журналист Блюменталь назвал Украину сторонницей третьей мировой войны

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Реакция Украины на удары по Ирану подтверждает желание Киева развязать третью мировую войну. С таким заявлением выступил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в своем Twitter.

"Украинские официальные лица и сторонники постмайданного националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого заядлого сторонника третьей мировой войны", – написал он.

В ночь на 29 января произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. Причиной взрыва стала атака беспилотников, при этом один дрон был сбит, а два других – перехвачены и уничтожены.

Позже телеканал Al-Arabiya сообщил о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. В издании утверждали, что взрывы якобы являются частью некоей спецоперации Израиля, направленной на уничтожение иранской военной инфраструктуры.

Впоследствии издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщило, что атака на военный склад в Исфахане была осуществлена при участии авиации США.

В ночь на 30 января группа грузовиков на границе Сирии и Ирака была обстреляна неопознанными самолетами. Сообщалось, что конвой из грузовиков принадлежал Ирану.

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