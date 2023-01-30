Группа грузовиков на востоке Сирии была обстреляна неопознанными самолетами – СМИ

Фото: телеграм-канал "Protest | Сирия"

Группу грузовиков на востоке Сирии обстреляли неопознанные самолеты. Об этом со ссылкой на источник в иракских органах безопасности сообщает РИА Новости.

"Неустановленные самолеты обстреляли грузовики в районе города Аль-Букемаль на востоке Сирии", – заявил собеседник агентства.

По словам источника, въехавшие в Сирию грузовики направлялись в страну из соседнего Ирака. Согласно сообщениям в СМИ, конвой из грузовиков принадлежал Ирану.

Издание AlArabiya в своем Twitter заявляет о том, что как минимум шесть грузовиков было уничтожено.

В ночь на 29 января мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан из-за атаки беспилотников. Сообщалось, что один дрон был сбит, а два других – перехвачены и уничтожены.

Телеканал Al-Arabiya впоследствии заявил о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. По утверждению издания, они якобы являются частью некой спецоперации Израиля, направленной на уничтожение иранской военной инфраструктуры.

Издание Wall Street Journal позже со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что атака на военный склад с баллистическими ракетами в Исфахане была осуществлена при участии авиации США.

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