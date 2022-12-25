Израиль опасается передавать Украине ПВО "Железный купол" – СМИ

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Израиль не станет поставлять Украине ПВО "Железный купол", поскольку в Тель-Авиве опасаются, что Россия может перехватить и изучить данные системы противовоздушной обороны, считает бригадный генерал Яков Нагель.

"Израиль питает справедливые опасения, что если какие-либо из его систем будут развернуты, они будут захвачены Россией на поле боя", – написал он в своей статье для издания The National Interest.

Военный также указал, что Израиль сам остро нуждается в пополнении армейских частей "куполами" для защиты страны.

"Производство необходимого количества систем и перехватчиков займет некоторое время, и сроки могут быть сдвинуты за счет экспорта в Украину", – отметил он.

Кроме того, обучение украинского персонала управлению такими системами ПВО займет длительное время, отметил военный. Также, считает он, Тель-Авив не направляет Киеву оружие, чтобы не портить отношения с Россией.

В июне СМИ сообщали, что Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол". В октябре украинский президент Владимир Зеленский упрекнул Тель-Авив в том, что тот не помогает Киеву оружием, потому что не хочет "раздражать Кремль".

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