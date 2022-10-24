Министр обороны Израиля Ганц подтвердил отказ в поставках оружия Украине

Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov

Министр обороны Израиля Бени Ганц в разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подтвердил отказ в поставках вооружения Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в беседе Ганц обратил внимание на "оперативные ограничения", с которыми сталкивается страна. При этом Израиль поддерживает Украину путем поставок гуманитарной помощи и оснащения, способного спасти жизни.

Отмечается также, что в ходе разговора израильского и украинского министров обороны Ганц высказал сожаление Резникову в связи с гибелью людей в стране. По данным пресс-службы, министр обороны Израиля обеспокоен гуманитарным кризисом, возникшим из-за боевых действий на Украине.

Ранее Израиль отклонил запрос на проведение разговора между министрами обороны двух государств. Сообщалось, что намерением Киева в рамках установления связи с Израилем является создание двустороннего военного сотрудничества.

До этого Ганц также сообщал об отказе от поставок Украине военной помощи. Тогда же министр обороны Израиля заявил, что страна продолжит поддерживать не только Украину, но и НАТО и Запад.

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