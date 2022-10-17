Медведев прокомментировал намерения Израиля поставлять оружие Киеву

Фото: kremlin.ru

Намерения Израиля поставлять вооружение Киеву являются опрометчивым шагом, способным разрушить все межгосударственные отношения между странами. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней", – заявил Медведев.

Он добавил, что если Израиль все же собрался организовать поставки оружия, то стране на Ближнем Востоке следует "объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что стране следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM. Передачу организовали недалеко от польско-украинской границы во вторник, 11 сентября.



Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T

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